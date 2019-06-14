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الوداد المغربي يرفض إعادة نهائي إفريقيا ويكشف مطالبه

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:18 ص
الوداد المغربي يرفض إعادة نهائي إفريقيا ويكشف مطالبه
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حسن شحاتة
 
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كشفت تقارير إعلامية مغربية، عن اعتراض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي على إعادة المباراة النهائية أمام الترجي التونسي.

وقرر سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد المغربي، تقديم اعتراض لمحكمة التحكيم الرياضي، على قرار الاتحاد الأفريقي الخاص بإعادة مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الناصري خلال تصريحاته: "قررنا تقديم اعتراض لمحكمة التحكيم الرياضي، لأن الاتحاد الأفريقي أكد على عدم توفر كافة الشروط الأمنية داخل الملعب".

واختتم الناصري تصريحاته قائلاً: "القانون واضح في مثل هذه الحالات، وكان يجب على الكاف أن يعلن الفريق المنظم خاسرًا ونتوج نحن باللقب".
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