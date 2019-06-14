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عاجل.. غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:09 ص
عاجل.. غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة
غارات
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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على قطاع غزة مستهدفا مواقع تابعة لحماس ردًا على إطلاق صاروخ على مستوطنة سديروت الإسرائيلية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "bbc عربي" في نبأ عاجل منذ قليل.
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