عاجل.. غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة
الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:09 ص
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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على قطاع غزة مستهدفا مواقع تابعة لحماس ردًا على إطلاق صاروخ على مستوطنة سديروت الإسرائيلية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "bbc عربي" في نبأ عاجل منذ قليل.
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