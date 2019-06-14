تطوير العشوائيات: الانتهاء من المناطق غير الآمنة بنهاية 2019

Advertisements



قال إيهاب حنفي، المنسق الإعلامي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه يوجد مناطق غير آمنة، ومناطق غير مخططة.



وتابع "حنفي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حكاية وطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الخميس: "نحن بصدد الانتهاء من المناطق غير الآمنة بنهاية عام 2019، وعددهم 357 منطقة في الجمهورية، وفقًا للخريطة القومية".



وأضاف: "نعمل على ملف المناطق غير الآمنة بجدية منذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".



