سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء
الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:04 ص
الفجر الاقتصادي
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حافظ سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري علي حالة الاستقرار النسبي التي بدأت منذ انتهاء موسم عمرة رمضان، لتصبح الأسعار المتوقعة لـ سعر الريال اليوم اليوم الجمعة، عند نفس معدلاتها مع تعطل عمل البنوك اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالى:
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.4592
|4.4864
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.45
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.4558
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.42384
|4.47988
|سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
|4.435
|4.48
|سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.4610
|4.4932
|سعر الريال السعودي في بنك عودة
|4.4531
|4.4799
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