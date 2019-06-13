تكريم إلهام شاهين ومنحها لقب سيدة الأرض (صور)
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:49 م
شيماء عطية - تصوير: أحمد علي
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كرمت مؤسسة سيدة الأرض الفنانة إلهام شاهين مساء اليوم الخميس بفندق جراند نايل، بحضور لفيف من نجوم المجتمع.
وأهدت المؤسسة إلهام شاهين لقب سفيرة سيدة الأرض، من خلال وفد فلسطيني بقيادة د. كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيدة الأرض".
يذكر أن المؤسسة تهدف للسلام ومساعدة دولة فلسطين العربية، وكان من المقرر إقامة التكريم على الأراضي الفلسطينية لكن ألغي الحفل لظروف أمنية، واستبدل بالقاهرة.
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