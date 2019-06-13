تكريم إلهام شاهين ومنحها لقب سيدة الأرض (صور)





كرمت مؤسسة سيدة الأرض الفنانة إلهام شاهين مساء اليوم الخميس بفندق جراند نايل، بحضور لفيف من نجوم المجتمع.









وأهدت المؤسسة إلهام شاهين لقب سفيرة سيدة الأرض، من خلال وفد فلسطيني بقيادة د. كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيدة الأرض".



