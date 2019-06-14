سعر الدولار اليوم الجمعة 14- 6- 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء
الجمعة 14/يونيو/2019 - 12:00 ص
الفجر الاقتصادي
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سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 14- 6- 2019 تبايناً في بداية تعاملاته، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع إغلاق البنوك اليوم فى عطلة رسمية.
وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.74 جنيه، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه أقل سعر بيع ببنك الإسكندرية بقيمة 16.77 جنيه.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.68 للشراء و 16.79 للبيع
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.74 للشراء و 16.84 للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.71 للشراء و 16.81 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.71 للشراء و 16.81 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.67 للشراء و 16.77 للبيع
وانخفض سعر الدولار فى مصر أمام الجنيه خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.
أما سعر الدولار اليوم في السوق السوداء فقد استقر في نفس معدلات البيع والشراء بالبنوك المصرية بمعدل ارتفاع وانخفاض في سعر الدولار لا يتعدى 10 قروش تقريباً.
وإليكم سعر الدولار اليوم بالبنوك:
|البنوك المصرية
|سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار في البنك المركزي المصري
|16.68
|16.79
|سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|16.71
|16.81
|سعر الدولار في بنك مصر
|16.71
|16.81
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|16.67
|16.77
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
|16.70
|16.80
|سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
|16.74
|16.84
|سعر الدولار في بنك عودة
|16.70
|16.80
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