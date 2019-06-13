نشرة حوادث الفجر.."حكاية الطفلة نغم.. ولغز اغتصاب طالبة والسيطرة على حريق بفيلا المستشار"
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:46 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الاخبار:
ضبط 3 أشخاص بعين شمس لتورطهم في إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة
السيطرة على حريق شب بفيلا المستشار مصطفى أبو طالب
ننشر قرار النيابة حول واقعة انتحار عاطل شنقا في حدائق القبة
4أبناء وحامل في الخامس.. مفاجآت حول قتل الطفلة "نغم" على يد والدتها وزوجها ببولاق
نغم".. حكاية طفلة قتلها سائقا بمساعدة أمها.. والسبب "بكائها"
عمرها 4 سنوات".. حبس سائق لقتله ابنة زوجته بسبب بكائها ببولاق الدكرور
امرأة من حجر".. زوجها يقتل طفلتها وتدعي سقوطها من على السلم
الطفلة "نغم".. القاتل يعترف: تبولت على نفسها فعذبتها حتى الموت
ضربها حتى الموت".. تشريح جثة طفلة قتلها زوج أمها بسبب بكائها
النيابة تأمر بعرض فتاة "أكتوبر" المعتدى عليها من صديق والدها على الطبيب الشرعي
حبس متهم بالتعدي جنسيا على ابنة صديقه بالشيخ زايد 4 أيام
3 أعوام في "الحرام".. حل لغز اغتصاب طالبة الشيخ زايد.. "وصديق الأب" كلمة السر
مفيهوش خدش".. تفاصيل العثور على جثة شاب طافية بمياه النيل بالوراق
دفن جثة "متسولة" عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدار السلام
النيابة تندب خبراء الأدلة لفحص حريق شقة في حدائق القبة
مصدر أمني يكشف تفاصيل حريق المعصرة
8سبتمبر.. مناقشة لجنة خبراء الكسب جلسة محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا
لازدرائه الأديان.. بلاغ يطالب بحجب قناة "شريف جابر" على اليوتيوب
حبس محام بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات
ضبط 3 أشخاص بعين شمس لتورطهم في إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة
السيطرة على حريق شب بفيلا المستشار مصطفى أبو طالب
ننشر قرار النيابة حول واقعة انتحار عاطل شنقا في حدائق القبة
4أبناء وحامل في الخامس.. مفاجآت حول قتل الطفلة "نغم" على يد والدتها وزوجها ببولاق
نغم".. حكاية طفلة قتلها سائقا بمساعدة أمها.. والسبب "بكائها"
عمرها 4 سنوات".. حبس سائق لقتله ابنة زوجته بسبب بكائها ببولاق الدكرور
امرأة من حجر".. زوجها يقتل طفلتها وتدعي سقوطها من على السلم
الطفلة "نغم".. القاتل يعترف: تبولت على نفسها فعذبتها حتى الموت
ضربها حتى الموت".. تشريح جثة طفلة قتلها زوج أمها بسبب بكائها
النيابة تأمر بعرض فتاة "أكتوبر" المعتدى عليها من صديق والدها على الطبيب الشرعي
حبس متهم بالتعدي جنسيا على ابنة صديقه بالشيخ زايد 4 أيام
3 أعوام في "الحرام".. حل لغز اغتصاب طالبة الشيخ زايد.. "وصديق الأب" كلمة السر
مفيهوش خدش".. تفاصيل العثور على جثة شاب طافية بمياه النيل بالوراق
دفن جثة "متسولة" عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدار السلام
النيابة تندب خبراء الأدلة لفحص حريق شقة في حدائق القبة
مصدر أمني يكشف تفاصيل حريق المعصرة
8سبتمبر.. مناقشة لجنة خبراء الكسب جلسة محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا
لازدرائه الأديان.. بلاغ يطالب بحجب قناة "شريف جابر" على اليوتيوب
حبس محام بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات
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