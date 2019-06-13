بلال أحمد "سائق توك توك" أمين.. أعاد 40 ألف جنيه لصاحبها

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كشف بلال أحمد سائق "توك توك"، تفاصيل عثوره على 40 ألف جنيه داخل "التوك توك" الخاص به بعد نزول أحد الركاب.



وقال "أحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إنه فوجىء بوجود 40 ألف جنيه داخل "التوك توك" في نهاية اليوم، مضيفًا أنه تذكر من صاحب الشنطة، وتوجه إليه ورد له المبلغ.



وأضاف أن لديه ابن مريض، وعليه ديون تصل إلى 48 ألف جنيه، ولكنه يرفض أن يحصل على مبلغ بطريقة ليست حلالا، ولهذا قرر رد المبلغ، متابعا أن صاحب المبلغ شعر بسعادة بالفة عندما رد له المبلغ، لأنه كان سيجري به عملية جراحية.

