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وزير الرياضة يهنيء لاعبي الفراعنة بعد الفوز على تنزانيا

الخميس 13/يونيو/2019 - 11:21 م
وزير الرياضة يهنيء لاعبي الفراعنة بعد الفوز على تنزانيا
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محمد الصو
 
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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التوجه إلى غرفة لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب نهاية مواجهة تنزانيا وديًا.

وقدم صبحي، التهنئة للاعبي المنتخب على تحقيق الفوز، مطالبًا الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، بتحقيق بطولة الأمم الإفريقية.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا أمام تنزانيا، بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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