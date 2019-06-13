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توفيق عكاشة: مصر حولت محرقة 25 يناير إلى رماد في 30 يونيو

الخميس 13/يونيو/2019 - 11:21 م
توفيق عكاشة: مصر حولت محرقة 25 يناير إلى رماد في 30 يونيو
توفيق عكاشة
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن القيادة السياسية قامت بتعويم الجنية، لكي توحد سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، وهذا قطع المؤامرة التي تحاك ضد الاقتصاد المصري.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن تعويم الجنية تزامن مع اجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتدعيم عملية التصنيع، وهذا أدى لتدفق الدولار بشكل أكبر داخل مصر، ووجود غطاء دولاري، ما أدى لإنخفاض نسبة التضخم، وبالتالي انخفاض الاسعار.

ولفت إلى أن مصر أفشلت خطة تدميرها اقتصاديًا، وحولت محرقة 25 يناير إلى رماد في ثورة 306.

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