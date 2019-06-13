رئيس مجلس الأمن: لن يصدر نتائج عن جلسة اليوم

كان مجلس الأمن عقد الليلة جلسة مغلقة، لمناقشة حادث ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقالت الولايات المتحدة: إنها أبلغت مجلس الأمن إثارتها لمناقشة حول الهجوم على الناقلتين في جلسة مغلقة الليلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الحكومة الأمريكية تقدِّم المساعدة وسوف تستمر في تقييم الوضع، وذلك بعد أن أكدت بالقول: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع الهجوم على ناقلات نفط في خليج عمان".

وعقد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأمر، في الوقت الذي أبحرت فيه بارجة من الأسطول الخامس إلى موقع الحادث.

كما بحث اجتماع البنتاجون التطورات في منطقة الخليج، حيث راجع مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية خطط الطوارئ وبحثوا طريقة التعاطي مع الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، بينما دعت «هيئة السلامة البحرية البريطانية» إلى «الحذر الشديد» بعد استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

من جانبها دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقالت مايا كوسيجانيتش، المتحدثة باسم المفوضة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن المنطقة لا تحتاج إلى مزيدٍ من أسباب زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر، وبالتالي ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي استفزازات.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن التقارير عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان مقلقة للغاية وبحاجة لتحقيق.