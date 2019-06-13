محافظة الأسكندرية ترد على تشويه تمثال الخديوي إسماعيل: "خطأ فني"
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:20 م
هدى عبدالرازق
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عقب أحمد جمال، نائب محافظ الأسكندرية، على طلاء تمثال الخديوي إسماعيل بالدوكو الأسود، والذي أدى إلى تشويه التمثال.
وقال "جمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إن ما حدث للتمثال يعد خطأ فني، وتم تداركه، حيث أنه تم عملية صيانة للتمثال، وستزال طبقة الطلاء، موضحًا أن الواقعة كلها محل تحقيق.
وأضاف أن هناك خطة لتطوير الميادين بمحافظة الأسكندرية، لتكون في أحسن صورة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة لمتابعة عملية صيانة الميادين.
وقال "جمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إن ما حدث للتمثال يعد خطأ فني، وتم تداركه، حيث أنه تم عملية صيانة للتمثال، وستزال طبقة الطلاء، موضحًا أن الواقعة كلها محل تحقيق.
وأضاف أن هناك خطة لتطوير الميادين بمحافظة الأسكندرية، لتكون في أحسن صورة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة لمتابعة عملية صيانة الميادين.
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