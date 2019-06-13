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المعاينة تكشف سر اندلاع النيران بفيلا المستشار مصطفى أبو طااب

الخميس 13/يونيو/2019 - 11:18 م
المعاينة تكشف سر اندلاع النيران بفيلا المستشار مصطفى أبو طااب
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إيمان عبد العاطي
 
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كشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن ماس كهربائي بوحدة التكييف، السبب في نشوب حريق بـ " الريسيبشن" الخاص بفيلا المستشار مصطفى أبو طالب، موضحة أن الغرفة بمساحة 30 مترا، وأن الحريق نتج عنه إحتراق بعض الرسومات والأوراق.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بفيلا، ملك المستشار مصطفي أبو طالب، خلف فندق الميريديان، بمنطقة المريوطية، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بقيلا خلف فندق الميريديان، بمنطقة المريوطية، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية الحماية المدنية، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بـ" الريسيبشن"، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية.

وتوصلت التحريات إلى أن الفيلا ملك المستشار مصطفي أبو طالب، ومستأجرة لشخص أخر يقيم بها، وأسفر الحريق عن إحتراق عدد من الرسومات والأوراق كانت متواجدة بـ "الريسيبشن" وقت نشوب الحريق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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