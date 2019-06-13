البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعم من سهم "ديزنى لاند"

أغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بدعم من صعود سهم "والت ديزني" بأكثر من 4 بالمئة ليقود مكاسب "داو جونز" مع رفع السعر المستهدف للسهم من قبل مورجان ستانلي إلى 160 دولاراً من 135 دولاراً.





كما قاد قطاع الطاقة مكاسب "وول ستريت" مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة عند التسوية تزامناً مع تقرير أوبك والتوترات الجيوسياسية.





ويراقب المستثمرون التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع ترقب اللقاء المحتمل لمسؤولي الدولتين خلال قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 5 أسابيع، في حين سجلت أسعار الواردات بالولايات المتحدة أول هبوط في 5 أشهر.





وأنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 0.4 بالمئة أو ما يعادل 101 نقطة تقريباً ليصل إلى 26106.7 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2891.6 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.6 بالمئة مسجلاً 7837.1 نقطة.





وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.022.