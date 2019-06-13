وكيل صحة المنيا ومدير إدارة الرعاية العاجلة تنقذان حياة مريضة

قامت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، و الدكتورة ميرفت سعد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بالمنيا، بإنقاذ حياة إحدى المرضى عقب استجابتهما الفورية بتوفير صفائح دموية للمريضة.

وكانت إحدى المريضات بالمنيا والتي تعالج كيميائيا وإشعاعيا من الأورام السرطانية قد توجهت مع أهلها الي بنك الدم الاقليمي بالمنيا لحصول علي صفائح دموية عقب انخفاضها بشكل ملحوظ وكبير بناء علي خطاب من مستشفي التأمين الصحي.





وكان رد بنك الدم أنه لا توجد أي صفائح دم في البنك قبل يوم الأحد القادم لقلة التبرعات.. وبناء عليه توجه أهالي المريضة إلي الدكتورة أمنية رجب في محاولة لتفادي المضاعفات، والتي قامت بالاستجابة الفورية مع الدكتورة ميرفت سعد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بالمنيا.. لتوفير الصفائح الدموية.