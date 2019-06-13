ترامب: إيران غير مستعدة للتفاوض ونحن كذلك
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:05 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه "من المبكر جداً" عقد صفقة مع إيران، وأضاف أن الجانبين ليسا مستعدين لذلك، معرباً عن شكره لرئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، لمحاولته القيام بدبلوماسية المكوك خلال زيارة لطهران.
وقال ترامب فى تغريدة اليوم الخميس، "في الوقت الذي أقدر كثيراً جداً ذهاب رئيس الوزراء شينزو آبي إلى طهران للقاء آية الله خامنئي، فإنني شخصياً أشعر بأنه من المبكر جداً مجرد التفكير في عقد صفقة، إنهم غير مستعدين لذلك، وكذلك نحن".
وقال ترامب فى تغريدة اليوم الخميس، "في الوقت الذي أقدر كثيراً جداً ذهاب رئيس الوزراء شينزو آبي إلى طهران للقاء آية الله خامنئي، فإنني شخصياً أشعر بأنه من المبكر جداً مجرد التفكير في عقد صفقة، إنهم غير مستعدين لذلك، وكذلك نحن".
Advertisements
المزيد عن: واشنطن دونالد ترامب التفاوض إيران
- ترامب: إيران غيرت سلوكها في المنطقة
- أول تعليق من سلطنة عمان على الوساطة بين إيران وأمريكا (فيديو)
- ترامب: لم أهدد إيران ومستعد للتفاوض والحوار معها
- ترامب: مستعدون للتفاوض مع إيران إذا أرادت ذلك
- صحيفة: آبي سيلتقي خامنئي لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن
- إيران: اليابان قادرة على تصحيح فهم واشنطن تجاه الظروف الراهنة
- الأسبوع الجارى.. رئيس وزراء اليابان يلتقى خامنئى وروحانى فى طهران
- خامنئي لآبي: نحرم صناعة السلاح النووي ولو أردنا لصنعناه رغما عن أمريكا
- رئيس الوزراء الياباني بعد مغادرته طهران: مستمرون بالوساطة