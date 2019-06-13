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ترامب: إيران غير مستعدة للتفاوض ونحن كذلك

الخميس 13/يونيو/2019 - 11:05 م
ترامب: إيران غير مستعدة للتفاوض ونحن كذلك
دونالد ترامب
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وكالات
 
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه "من المبكر جداً" عقد صفقة مع إيران، وأضاف أن الجانبين ليسا مستعدين لذلك، معرباً عن شكره لرئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، لمحاولته القيام بدبلوماسية المكوك خلال زيارة لطهران.



وقال ترامب فى تغريدة اليوم الخميس، "في الوقت الذي أقدر كثيراً جداً ذهاب رئيس الوزراء شينزو آبي إلى طهران للقاء آية الله خامنئي، فإنني شخصياً أشعر بأنه من المبكر جداً مجرد التفكير في عقد صفقة، إنهم غير مستعدين لذلك، وكذلك نحن".
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