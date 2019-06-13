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"الرقابة الإدارية" عن منتدى مكافحة الفساد: "قصة نجاح جديدة"

الخميس 13/يونيو/2019 - 11:09 م
الرقابة الإدارية عن منتدى مكافحة الفساد: قصة نجاح جديدة
صورة أرشيفية
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كساب أحمد
 
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قال العميد محمد الزاهد، المتحدث باسم الرقابة الإدارية، إن انعقاد المنتدى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، يعد قصة نجاح جديدة للمنتديات التي تستضفها مصر، لافتًا إلى أن جهات إنفاذ القانون في القارة السمراء لم يسبق وأن اجتمعت بمثل الكيفية التي اجتمعت بها في منتدى مكافحة الفساد.

ولفت "الزاهد"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، إلى أن منتدى مكافحة الفساد يعتبر منصة مشتركة لتوحيد العمل الإفريقي المشترك، لافتَا إلى أن الفساد يأكل التنمية، ولذلك جهود مكافحته ضرورية، لظهور جهود التنمية في دولة.

وأشار إلى أن مصر لم تشهد إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد، بمثل الصورة التي حدثت خلال آخر 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لأول مرة وضعت استراتيجية لمكافحة الفساد من خلال التنسيق المشترك بين كافة الأجهزة.
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المزيد عن: منتدى مكافحة الفساد مكافحة الفساد بشرم الشيخ العميد محمد الزاهد
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