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منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديا استعدادا لأمم إفريقيا

الخميس 13/يونيو/2019 - 11:06 م
منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديا استعدادا لأمم إفريقيا
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محمد جمال
 
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انتهت مباراة مصر وتنزانيا والتى أقيمت على ملعب برج العرب بفوز مصر ودياً بهدف دون رد ضمن إستعدادات المنتخب الأخيرة للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وتقدم للفراعنة قائد الفراعنة أحمد المحمدى فى الدقيقة 64 بعد عرضية رائعة من الظهير أحمد أيمن منصور الذى نزل كبديل خلال الشوط الثانى.

وقام خافير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصر بمشاركة العديد من اللاعبين لتجهيزهم مثل: محمود جنش وأحمد أيمن منصور ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا وعلى غزال.

وستواجه مصر منتخب غينيا ودياً يوم الأحد المقبل على نلعب برج العرب.

ويذكر أن مصر تقع فى المجموعة الأولى التى تضم كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.


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