فالفيردي يسمح برحيل نجمه المفضل من برشلونة

أكدت تقارير صجفية إسبانية، أن إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني لن يعارض بيع نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش هذا الصيف.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن النجم الدولي الكرواتي يمكن أن يجلب الأموال لخزينة البلاوجرانا، لدعم العمليات التعاقدية الجديدة هذا الصيف.



