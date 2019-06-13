سفير مصر في ألمانيا يكشف تفاصيل تكريم هاني عازر وحصوله على وسام الاستحقاق
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:05 م
هدى عبدالرازق
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قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن ألمانيا قررت منح العالم المصري هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وسيقام حفل التكريم غدًا بحضور عدد من الشخصيات الهامة.
وأعرب "عبد العاطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى أنه ليس تكريمًا فقط للعالم المصري، وإنما تكريم لمصر، والعالم العربي، مؤكدًا أنه شيىء يدعو للفخر.
وأضاف أن "عازر" لا يمثل نفسه فقط، وغنما يمثل شعب ودولة، متابعًا أن عالمنا المصري دائم الارتباط بوطنه الأم، ويتواجد في مصر أكثر من ألمانيا.
وأعرب "عبد العاطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى أنه ليس تكريمًا فقط للعالم المصري، وإنما تكريم لمصر، والعالم العربي، مؤكدًا أنه شيىء يدعو للفخر.
وأضاف أن "عازر" لا يمثل نفسه فقط، وغنما يمثل شعب ودولة، متابعًا أن عالمنا المصري دائم الارتباط بوطنه الأم، ويتواجد في مصر أكثر من ألمانيا.
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