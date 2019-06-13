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ننشر قرار النيابة حول واقعة انتحار عاطل شنقا في حدائق القبة

الخميس 13/يونيو/2019 - 11:05 م
ننشر قرار النيابة حول واقعة انتحار عاطل شنقا في حدائق القبة
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داليا عادل
 
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كلفت نيابة حدائق القبة مصلحة الطب الشرعى تشريح جثة عاطل أقدم على الانتحار بشنق نفسه فى شقف منزله لعدم قدرته على تكاليف الزواج.، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.


وكشفت تحقيقات النيابة بورود بلاغا لقسم شرطة حدائق القبة، من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة رجل يبلغ من العمر 41 سنة.

وتبين من التحقيقات الظاولية أن المتوفى عاطل وكان يعمل فى مجال السياحة بشرم الشيخ قبل ثورة يناير، وفى الآونة الأخيرة انتابته حالة نفسية سيئة بسبب عدم قدرته على الزواج بسبب ظروفه المالية فشنق نفسه. 

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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