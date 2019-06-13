ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترامب يعلن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض لمنصبها

الخميس 13/يونيو/2019 - 10:54 م
ترامب يعلن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض لمنصبها
سارة هوكابي ساندرز
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز ستغادر موقعها بعد حوالي أسبوعين.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "إدارتي تقدم خدمات غير مسبوقة بتاريخ الولايات المتحدة".

Advertisements
المزيد عن: منصب مغادرة سارة ساندرز دونالد ترامب البيت الابيض
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
1
x
21:00
0
تنزانيا - أساسي