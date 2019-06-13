ترامب يعلن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض لمنصبها
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:54 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز ستغادر موقعها بعد حوالي أسبوعين.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "إدارتي تقدم خدمات غير مسبوقة بتاريخ الولايات المتحدة".
Advertisements
المزيد عن: منصب مغادرة سارة ساندرز دونالد ترامب البيت الابيض
- ترامب يعتقد أن روسيا "ربما تدخلت" في انتخابات الولايات المتحدة 2016
- البيت الأبيض: قرار إغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو اتخذه ترامب
- البيت الأبيض يجدد موقفه من اتفاق باريس المناخي
- البيت الأبيض: لم نصل لمرحلة المفاوضات مع كوريا الشمالية
- عاجل.. استقالة مستشار ترامب للأمن الداخلى
- قمة مجموعة الـ7.. ماكرون يتوعد وترامب يقلص مشاركته
- عاجل.. ترامب يعلن فرض عقوبات على وزيري العدل التركي والأمن الداخلي
- البيت الأبيض: سنرد على رسالة زعيم كوريا الشمالية
- ترامب يهاتف زعيم المعارضة الفنزويلية للضغط على "مادورو"
- واشنطن: تقدم ملحوظ مع الصين خلال المحادثات التجارية