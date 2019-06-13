السيطرة على حريق شب بفيلا المستشار مصطفى أبو طالب
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:58 م
إيمان عبد العاطي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، الخميس، على حريق شب بفيلا ملك المستشار مصطفي أبو طالب، خلف فندق الميريديان، بمنطقة المريوطية، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بقيلا خلف فندق الميريديان، بمنطقة المريوطية، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية الحماية المدنية، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بـ" الريسيبشن"، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية.
وتوصلت التحريات إلى أن الفيلا ملك المستشار مصطفي أبو طالب، ومستأجرة لشخص أخر يقيم بها، وأسفر الحريق عن احتراق عدد من الرسومات والأوراق المتواجدة بـ "الريسيبشن" وقت نشوب الحريق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بقيلا خلف فندق الميريديان، بمنطقة المريوطية، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية الحماية المدنية، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بـ" الريسيبشن"، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية.
وتوصلت التحريات إلى أن الفيلا ملك المستشار مصطفي أبو طالب، ومستأجرة لشخص أخر يقيم بها، وأسفر الحريق عن احتراق عدد من الرسومات والأوراق المتواجدة بـ "الريسيبشن" وقت نشوب الحريق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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