موعد مباراة تونس وأنجولا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

يخوض منتخب تونس نسور قرطاج مواجهة منتخب أنجولا في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 24 يونيو من الشهر الجاري.





ويأتي منتخب تونس على رأس المجموعة الخامسة بجانب منتخبات انجولا ومالي وموريتانيا، حيث سيبدأ المنتخب التونسي المشوار ضد أنجولا في 24 يونيو.





وسيكون المنتخب التونسي مطالب بالتأهل لدور الـ16 كونه يقع في مجموعة ليست بالصعبة حيث من المتوقع تأهل تونس ومالي أو تونس وأنجولا وفقاً للإمكانيات التي تؤهلهم للتفوق على منتخب موريتانيا في مشاركته الأولى بالبطولة الإفريقية ولكن قد يعكس منتخب موريتانيا التوقعات ويحقق المفاجأة.





موعد مباراة تونس وأنجولا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:

يشهد ملعب ستاد السويس استقبال مباراة تونس ضد أنجولا يوم 24 يونيو المقبل وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهر الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة بتوقيت تونس.





ويخوض بعد ذلك المنتخب التونسي اللقاء الثاني أمام منتخب مالي يوم 28 يونيو على ملعب ستاد السويس في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة ثم سيخوض اللقاء الأخير أمام منتخب مورتينيا يوم 2 يوليو الساعة التاسعة مساءا على ملعب استاد السويس.





القنوات الناقلة والمفتوحة الناقلة لمباراة تونس وأنجولا في كأس الأمم الإفريقية 2019:

مباراة تونس ضد أنجولا منقولة بشكل حصري على شبكة قنوا نبي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية.

قائمة منتخب تونس الرسمية المشاركة في بطولة إفريقيا:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – معز حسن (نيس الفرنسي) – معز بن شريفية (الترجي التونسي)

الدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) – وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي) – نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي) – أيمن بن محمد (الترجي التونسي) – محمد دراجر (بادربورن اليوناني) – ديلان برون (جينت البلجيكي) – كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي) – أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) - رامي البدوي (الفيحاء السعودي)

الوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني) – غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) – أنيس البدري (الترجي التونسي) – إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) – فرجاني ساسي (الزمالك) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – يوسف المساكني (يوبين البلجيكي) – نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) – وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)

الهجوم: طه الخنيسي (الترجي التونسي) – فراس شواط (الصفاقسي التونسي)





وكانت أبرز مفاجآت قائمة المنتخب التونسي هي استبعاد علي معلول الظهير الإيسر للنادي الاهلي المصري على الرغم من مشاركته المستمرة سواء مع فريقه أو مع المنتخب في قرار مفاجئ من المدير الفني للمنتخب.





واستقبل معلول استبعاده من القائمة بحزن شديد ولكنه أعلن دعمه الشديد للمنتخب التونسي في البطولة متمنياً لزملائه الفوز وحصد اللقب الإفريقي.





قائمة منتخب أنجولا المشاركة في بطولة إفريقيا 2019:

حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي) – كريستوفاو سيماو (هويلا الأنجولي).

الدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – باتاو جوناثام (ريو أفي البرتغالي) – باستوس (لاتسيو الإيطالي) – برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة البرتغالي).

الوسط: هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) – مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – ستيلفاو دا كروز (دوديلانج اللوكسمبورجي).

الهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس الأنجولي) – جاكينتو دالا (ريو أفي) – ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) – ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي) – دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) – جيرالدو (الأهلي المصري) – ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) – جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني).