"نبروة" تنفذ طلاء وجهات المباني بلون موحد.. (صور)

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بدأت مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، في تنفيذ قرار طلاء المنازل والعمارات بلون موحد، لإظهار الشكل الجمالي للمدينة.



ومن جانبه أكد اللواء حسام حمودة، رئيس مجلس مركز ومدينة نبروة، إن طلاء المنازل بلون موحد، يأتي في إطار تجميل مركز ومدينة نبروة، للحفاظ على الشكل الحضاري، وتنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية.



وكشف "حمودة" أن هناك تعاون بين المجلس وملاك الوحدات السكنية، لطلاء واجهات العمارات والمنازل بلون موحد.



وكان الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أصدر توجيهاته في اجتماع المجلس التنفيذي في ١٣ مايو الماضي بطلاء واجات المنازل بالمدن بلون موحد، ومنح مهلة ٣ أشهر للتنفيذ، وفصل المرافق لأي مبنى يخالف بعد انتهاء المدة، وعدم توصيل مرافق لأي مبنى جديد لا يلتزم بالقرار.