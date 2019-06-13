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رامي رضوان: أداء المنتخب المصري أمام نظيره التنزاني "باهت"

الخميس 13/يونيو/2019 - 10:42 م
رامي رضوان: أداء المنتخب المصري أمام نظيره التنزاني باهت
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي رامي رضوان، على أداء المنتخب المصري في مباراته الودية أمام منتخب تنزانيا، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.

وأشار "رضوان"، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن أداء المنتخب المصري كان باهت، متمنيًا أن يكون لدى المدير الفني للمنتخب الوطني بعد الأوراق التي يظهرها الفترة القادمة ليطمئن الجمهور.

وأضاف أن مواجهة منتخب تنزانيا لا تعد مواجهة صعبة، متابعا: "نتمنى أن نرى بعض الملامح التي تطمئنا على أداء المنتخب الوطني".

علق الإعلامي رامي رضوان، على أداء المنتخب المصري في مباراته الودية أمام منتخب تنزانيا، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.

وأشار "رضوان"، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن أداء المنتخب المصري كان باهت، متمنيًا أن يكون لدى المدير الفني للمنتخب الوطني بعد الأوراق التي يظهرها الفترة القادمة ليطمئن الجمهور.

وأضاف أن مواجهة منتخب تنزانيا لا تعد مواجهة صعبة، متابعا: "نتمنى أن نرى بعض الملامح التي تطمئنا على أداء المنتخب الوطني".

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