مدافع شبان قنا أول صفقات الألومنيوم بالممتاز "ب"









تعاقد نادي الألومنيوم مع اللاعل حمادة المعناوي، مدافع نادي شبان قنا، لدعم صفوفة، لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، استعدادا لدوري الممتاز "ب".





وحضر اللاعب حمادة المعناوي، لإنهاء كافة الإجراءات والتوقيع على العقود، في حضور صلاح صالح مدير عام النادي، والمشرف العام على الفريق، وسيد قاسم المدير الإدارى، ورباب الهوارى، وكيلة اللاعب.





يذكر أن حمادة المعناوي، من ناشئي نادي الشبان المسلمين بقنا، مواليد 94، ويمتاز إجادته اللعب في أكثر من مركز رغم بدايته بمركز وسط الملعب المهاجم، إلا أن إدارة الألومنيوم، تعاقدت مع اللاعب لسد عجز مركز قلب المدافع.



