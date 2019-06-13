ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدافع شبان قنا أول صفقات الألومنيوم بالممتاز "ب"

الخميس 13/يونيو/2019 - 10:00 م
مدافع شبان قنا أول صفقات الألومنيوم بالممتاز ب
Advertisements
طباعة
عاطف العدوي
 
Advertisements


تعاقد نادي الألومنيوم مع اللاعل حمادة المعناوي، مدافع نادي شبان قنا، لدعم صفوفة، لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، استعدادا لدوري الممتاز "ب".

وحضر اللاعب حمادة المعناوي، لإنهاء كافة الإجراءات والتوقيع على العقود، في حضور صلاح صالح مدير عام النادي، والمشرف العام على الفريق، وسيد قاسم المدير الإدارى، ورباب الهوارى، وكيلة اللاعب.

يذكر أن حمادة المعناوي، من ناشئي نادي الشبان المسلمين بقنا، مواليد 94، ويمتاز إجادته اللعب في أكثر من مركز رغم بدايته بمركز وسط الملعب المهاجم، إلا أن إدارة الألومنيوم، تعاقدت مع اللاعب لسد عجز مركز قلب المدافع.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي