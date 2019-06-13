طنطا يدعم صفوفه بضم 'العش' مدافع الأهلي السابق
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:58 م
سارة سالم
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نجح فريق طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي، في التعاقد مع 'أحمد العش' مدافع الأهلي ووادي الدجلة والنجوم السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم لدعم صفوف الفريق للموسم الجديد بالدوري الممتاز.
حضر اللاعب لمقر النادي بمدينة طنطا، وجمعته جلسة مع علاء عكاشة مدير الكورة، وايمن المزين المدير الفني، وفايز عريبي رئيس النادي، ووكيل اللاعب، انتهت بالاتفاق علي بنود العقد، ووقع اللاعب علي انتقاله للفريق الطنطاوي.
سبق للفريق الطنطاوي بضم 4 صفقات، أحمد فهمي، وجون مانجا، ومحمود مصطفي، محمد مصطفي مودي.
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