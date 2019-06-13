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اتحاد جدة يبحث عن تدعيمات من البريميرليج

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:57 م
اتحاد جدة يبحث عن تدعيمات من البريميرليج
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محمد صلاح
 
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دخل اتحاد جدة السعودي، في مفاوضات مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لضم ضم جناحه الأيمن حيث يرغب العميد، في تدعيم صفوفه بلاعبين على مستوى عالي من الدوري الإنجليزي، و تقديم موسم مميز لتعويض الموسم السابق الذي عاني به الفريق بشكل كبير .

و كشفت جريدة ذا صن البريطانية عن اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع اللاعب المتألق مايكل أنطونيو جناح أيمن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

ويستعد نادي اتحاد جدة السعودي لتقديم عرضه لنادي وست هام يونايتد بشأن لاعب الدوري الإنجليزي المتميز.

ويرصد النادي السعودي العديد من الصفقات المتميزة التي يود إبرام التعاقد معهم ليحققوا طموحات أنصار زعيم جدة.

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