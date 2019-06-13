هازارد يوضح كيفية الفوز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:55 م
أحمد عصام
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أكد إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إنه لا يعلم ان كان من الأسهل الفوز بها في ريال مدريد، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة كان لاعب ريال مدريد يحققها دائما.
وقال هازارد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص به لتقديمه كلاعب لريال مدريد : "الفوز بالكرة الذهبية هو شيء افكر به، ولكن الأهم هو تحقيق الألقاب مع ريال مدريد".
وأضاف : "هناك العديد من القادة في ريال مدريد، والمجموعة هي الأهم وأنا اريد مساعدة المجموعة لتصبح أفضل من خلال خبرتي أدائي ومراوغاتي وأهدافي".
وتابع : "انا متوتر قليلاً، وأفضل ان أكون بالملعب ولكن هذا جزء من عملي ووجود عائلتي هنا يعطينا الراحة".
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