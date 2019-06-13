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"بكري": وزير في عهد الإخوان اشترى "ساندوتشات" بـ280 ألف جنيه في شهر

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:49 م
بكري: وزير في عهد الإخوان اشترى ساندوتشات بـ280 ألف جنيه في شهر
جانب من البرنامج التلفزيوني
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أمنية فوزي
 
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قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الإخواني الهارب يحيى حامد، وزير الاستثمار في حكم الإخوان، نشر مقالًا شكك في اقتصاد مصر وهذا المقال يتنافى مع التقارير الدولية.

وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن معدل النمو كان في زمن الإخوان لا يزيد عن 1.4%، والآن يزيد عن 5.5% ويتوقع أن يصل إلى 6%.

وتابع أن الاحتياطي النقدي كان في زمن الإخوان من 14 إلى 15 مليار دولار، والآن يصل إلى 45 مليار دولار، معلقًا: "كنا نمضي في الإفلاس في زمن الإخوان".

ولفت إلى أن يحيى حامد اشترى في شهر واحد فقط مأكولات وساندوتشات بمبلغ 280 ألف جنيه، له ولكل أفراد مكتبه في شهر واحد، عندما كان في الوزارة.
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المزيد عن: يحيي حامد مصطفى بكري حقائق وأسرار الإخوان
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