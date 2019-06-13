مصري يشبه فان جوخ ولا يعرف عنه شيئًا (صور)

تداول رواد السوشيال ميديا جلسة تصوير بعدسة المصور عادل عصام، لرجل مصري في الثامنة والأربعين من عمره ويُدعى "موسى"، يشبه إلى حد بعيد الرسام الشهير فينست فان جوخ.









وكشف المصور أن "موسى" لم يسمع من قبل عن رسام يشبه يٌدعى فان جوخ.







