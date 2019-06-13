مصري يشبه فان جوخ ولا يعرف عنه شيئًا (صور)
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:47 م
شيماء عطية
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تداول رواد السوشيال ميديا جلسة تصوير بعدسة المصور عادل عصام، لرجل مصري في الثامنة والأربعين من عمره ويُدعى "موسى"، يشبه إلى حد بعيد الرسام الشهير فينست فان جوخ.
وكشف المصور أن "موسى" لم يسمع من قبل عن رسام يشبه يٌدعى فان جوخ.
ونالت الصور إعجاب وراد السوشيال ميديا ممن أكدوا على الشبه الكبير الواضح بين الاثنين.
فنسنت فان جوخ هو رسام هولندي، تتمني أعماله إلى مدرسة ما بعد الانطباعية.
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