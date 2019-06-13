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هازارد يشكف موعد بدأ المفاوضات مع ريال مدريد

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:43 م
هازارد يشكف موعد بدأ المفاوضات مع ريال مدريد
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أحمد عصام
 
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أوضح اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد عن التوقيت التي بدأت خلاله المفاوضات، من أجل الإنضمام إلى النادي الأبيض في تلك الفترة.

وقال هازارد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كلاعب لريال مدريد : "كل شيء بدأ الموسم الماضي بعد كأس العالم، وقررت البقاء في تشيلسي لمساعدتهم وحققت الدوري الأوروبي، والان حان وقت ريال مدريد".

وواصل : "تحدث بيريز رئيس نادي ريال معي خلال حفل تكريم في بداية السنة، وقال لي عليك أن تأتي إلى ريال مدريد، وكنت سعيد جدا".
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