هازارد يتحدث عن تسديد ركلات الترجيح في ريال مدريد

تحدث ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد، عن اللاعب الذي سيسدد ركلات الترجيح في الموسم المقبل مع الفريق، خاصة وأنه كان المسدد الرئيسي في تشيلسي قبل قدومه.





‏وقال هازارد في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير: "انا لاعب جديد في الفريق، والقائد سيرخيو راموس هو من يسدد ركلات الجزاء وهو يسدد بطريقة مميزة".



