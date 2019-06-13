هازارد يكشف سر إنتقاله إلى ريال مدريد

عبر اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته البالغة بعد الانضمام إلى الفريق الأبيض، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.





وقال هازارد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كلاعب لريال مدريد : "كنت احلم بهذه اللحظة منذ ان كنت طفلاً، ‏والانتقال إلى ريال مدريد وارتداء هذا القميص هو فخر كبير جداً، واتطلع إلى بداية الموسم".





وأضاف : "كنت دائما اريد اللعب في ريال مدريد منذ ان كنت طفلاً صغيراً يلعب مع اخوته في الحديقة، وكنت ارتدي قميص ريال مدريد دائمًا".



