هازارد يكشف سر إنتقاله إلى ريال مدريد
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:37 م
أحمد عصام
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عبر اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته البالغة بعد الانضمام إلى الفريق الأبيض، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.
وقال هازارد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كلاعب لريال مدريد : "كنت احلم بهذه اللحظة منذ ان كنت طفلاً، والانتقال إلى ريال مدريد وارتداء هذا القميص هو فخر كبير جداً، واتطلع إلى بداية الموسم".
وأضاف : "كنت دائما اريد اللعب في ريال مدريد منذ ان كنت طفلاً صغيراً يلعب مع اخوته في الحديقة، وكنت ارتدي قميص ريال مدريد دائمًا".
وتابع : "زيدان قدوتي كونه مدرب ريال مدريد هو عامل إضافي لرغبتي بالانتقال إلى هنا، ولكن انا كنت اريد الانتقال منذ مدة طويلة وقبل ان يأتي أيضاً".
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