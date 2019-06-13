فحص 1500 مواطن في قافلة طبية علاجية شاملة بكفر سعد
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:33 م
هند الشيال
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اختتمت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، قافلة طبية علاجية شاملة، المقامة خلال يومي الأربعاء والخميس، في قرية المأمورية مركز كفر سعد، التابعة لمحافظة دمياط، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم.
ومن جانبه صرح الدكتور خالد عبد الغني، إنه تم فحص 1500 مواطن بكافة التخصصات الطبية، وصرف العلاج اللازم بالمجان، كما تم تحويل 38 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات،واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لحالة واحدة، فضلًا عن عقد ندوات توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
ومن جانبه صرح الدكتور خالد عبد الغني، إنه تم فحص 1500 مواطن بكافة التخصصات الطبية، وصرف العلاج اللازم بالمجان، كما تم تحويل 38 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات،واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لحالة واحدة، فضلًا عن عقد ندوات توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
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