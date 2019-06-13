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اليوم.. عمرو سعد يتجه للمغرب لتكريمه فى مهرجان "مكناس الدولي للفيلم"

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:21 م
اليوم.. عمرو سعد يتجه للمغرب لتكريمه فى مهرجان مكناس الدولي للفيلم
عمرو سعد
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الفجر الفني
 
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يتجه النجم عمرو سعد، مساء اليوم الخميس، للمغرب، استعدادا لتكريمه بمهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي، بعد غد السبت، حيث تنطلق فعاليات المهرجان بدءا من غد الجمعة وتستمر  حتى يوم 21 يونيو الجاري.
 

كما يتم تكريم النجمة بوسى والفنان محمود قابيل ضمن المهرجان، ويأتي تكريم النجوم المصريين بعد اختيار السينما المصرية ضيف شرف الدورة الأولي من المهرجان، وقد تم اختيار المكرمين المصريين ليعبروا عن مشوار وتاريخ السينما الأقدم عربيًا وعالمياً.

 
يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد فى الدراما التلفزيونية مسلسل "بركة" وعرض رمضان الماضي، على فضائية سى بى سى وشارك في بطولته كل من الفنانة هالة صدقي وهنادي مهنا ومحمد لطفي وكمال ابورية ومحمد أبو داوود وأحمد حلاوة ومن إنتاج سينرجي وتاليف محمدالشواف وإخراج محمود كريم، ويعرض لها فى السينمات فيلم "حملة فرعون"، ويشاركه البطولة محمود عبد المغنى وروبى ورامز أمير والملاكم العالمى مايك تايسون وكرم جابر وآخرون، إخراج رؤوف عبد العزيز.
 

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