منتج "الممر": فخور بإقبال الشباب على الفيلم.. وكنت أتمنى تجسيد بطولات الجيش منذ فترة
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:27 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قال هشام عبد الخالق، منتج فيلم الممر، إن كل فيلم يُنتج هو مغامرة؛ لأن المراهنة تكون على الجمهور، لافتًا إلى أن هناك مغامرة محسوبة.
وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنه كان بداخله جزء عاطفي يريد تقديم شيء للبلد والقوات المسلحة بغض النظر عن الحسابات.
وتابع أنه كان يتمنى تجسيد بطولات القوات المسلحة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قدمت مساعدات كثيرة للفيلم، موضحًا أن حرب الاستنزاف كانت النواة التي قامت عليها حرب أكتوبر، مستكملًا: "فخور بإقبال الشباب على الفيلم، وبإقبال الجماهير".
Advertisements