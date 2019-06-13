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الصباغ: "900 جنيه معاش ميفتحوش بيت من فرد واحد"

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:18 م
الصباغ: 900 جنيه معاش ميفتحوش بيت من فرد واحد
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هدى عبدالرازق
 
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قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن زيادة المعاشات 15% تعد زيادة مقبولة، وإن كانت لا تغطي قفزات الأسعار، ولكن هناك أمل أن يكون هناك إصلاح كامل لمنظومة المعاشات.

وأشار "الصباغ"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن مبلغ الـ 900 جنيها كمعاش "ميفتحش بيت مكون من فرد واحد"، معتبرا أن خطوة توجيه الرئيس السيسي بسحب الاستشكال على حكم العلااوات الخاصة تم اهدارها بالانتظار غير المبرر للتنفيذ.

وأضاف رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن 1،8 مليون شخص سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للمعاشات، موضحا أن الزيادة ستطبق اعتبارا من معاش شهر يوليو.
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