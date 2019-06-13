المجلس العسكري السوداني: أمرنا بفض الاعتصام في الخرطوم

أكد المجلس العسكري السوداني، مساء الخميس، أنه هو الذي أمر بفض الاعتصام في الخرطوم.





وأوضح المجلس العسكري السوداني، أن الإعلان يوم السبت عن نتائج التحقيقات بشأن فض الاعتصام في الخرطوم، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".



