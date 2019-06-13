5.86 مليون برميل يوميًا إنتاج كندا من النفط بحلول 2035
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:12 م
وكالات
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توقع تقرير أن يرتفع إنتاج النفط في كندا بمقدار 1.27 مليون برميل يوميا ليصل إلى 5.86 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035، لكنها حذرت من أن النمو يقيده نقص في خطوط الأنابيب الجديدة ولوائح تنظيمية غير فعالة.
وتوقعتالجمعية الكندية لمنتجي البترول يوم الخميس، أن الاستثمار الرأسمالي في صناعة النفط والغاز الكندية سيهبط إلى 37 مليار دولار كندي (27.76 مليار دولار أمريكي) في 2019، مقارنة مع 81 مليار دولار كندي في 2014.
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