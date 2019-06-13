5.86 مليون برميل يوميًا إنتاج كندا من النفط بحلول 2035

توقع تقرير أن يرتفع إنتاج النفط في كندا بمقدار 1.27 مليون برميل يوميا ليصل إلى 5.86 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035، لكنها حذرت من أن النمو يقيده نقص في خطوط الأنابيب الجديدة ولوائح تنظيمية غير فعالة.





وتوقعتالجمعية الكندية لمنتجي البترول يوم الخميس، أن الاستثمار الرأسمالي في صناعة النفط والغاز الكندية سيهبط إلى 37 مليار دولار كندي (27.76 مليار دولار أمريكي) في 2019، مقارنة مع 81 مليار دولار كندي في 2014.