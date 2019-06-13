ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

5.86 مليون برميل يوميًا إنتاج كندا من النفط بحلول 2035

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:12 م
5.86 مليون برميل يوميًا إنتاج كندا من النفط بحلول 2035
أسعار النفط
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
توقع تقرير أن يرتفع إنتاج النفط في كندا بمقدار 1.27 مليون برميل يوميا ليصل إلى 5.86 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035، لكنها حذرت من أن النمو يقيده نقص في خطوط الأنابيب الجديدة ولوائح تنظيمية غير فعالة.

وتوقعتالجمعية الكندية لمنتجي البترول يوم الخميس، أن الاستثمار الرأسمالي في صناعة النفط والغاز الكندية سيهبط إلى 37 مليار دولار كندي (27.76 مليار دولار أمريكي) في 2019، مقارنة مع 81 مليار دولار كندي في 2014.
Advertisements
المزيد عن: النفط الكندي الدولار الكندى الانتاج النفطى الاقتصاد الكندى الاقتصاد الدولى اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي