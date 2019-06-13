دفاع البرلمان: المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد يُؤكد عودة مصر لثقلها الدولي
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:13 م
كساب أحمد
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قال اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والامني القومي بمجلس النواب، إن المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد ناجح، ويعبر عن عودة مصر لثقلها الدولي والإفريقي بصفة خاصة.
وتابع "الكدواني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن المنتدي الإفريقي يعمل على توحيد الرؤى الإفريقية، لمواجهة مخاطر الفساد الذي استوطن القارة السمراء بعد حقبة الاستعمار، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة في مكافحة الفساد، وتخوض الآن حروب ضروس ضد الإرهاب، والفساد على حد سواء.
ولفت إلى أن مصر من خلال هذه المؤتمر سيكون لها دور في تحقيق نهضة إفريقيا، خاصة أن الشعوب الإفريقية متطلعة، لمحاكاة تجربة مصر في مكافحة الفساد.
وتابع "الكدواني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن المنتدي الإفريقي يعمل على توحيد الرؤى الإفريقية، لمواجهة مخاطر الفساد الذي استوطن القارة السمراء بعد حقبة الاستعمار، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة في مكافحة الفساد، وتخوض الآن حروب ضروس ضد الإرهاب، والفساد على حد سواء.
ولفت إلى أن مصر من خلال هذه المؤتمر سيكون لها دور في تحقيق نهضة إفريقيا، خاصة أن الشعوب الإفريقية متطلعة، لمحاكاة تجربة مصر في مكافحة الفساد.
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