مشاهدة yalla shoot مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر اليوم 13-6-2019 في مباراة ودية يلا شوت حصري | كورة لايف | يلا شوت الجديد

بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية هامة أمام نظيره التنزاني مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر في المباراة التي تقام على أرضية ملعب برج العرب في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبوظبي اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر يونيو لعام 2019 ميلادية في المباراة الودية التي تقام بين المنتخبين ضمن استعداداتهما لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ويسعى الفراعنة لتقديم مباراة قوية الليلة للاستعداد بشكل قوي والاستفادة من التجربة الودية قبل انطلاق منافسات الكان والمقرر لها 21 يونيو المقبل بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا بدون تقطيع.

يدخل المنتخب المصري مباراة اليوم وهو يسعى لتحقيق الفوز لطمأنة الجماهير المصرية ويسعى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على كل من عبد الله السعيد ووليد سليمان لقيادة الفراعنة للفوز في مباراة اليوم ويتيح موقعنا يلا شوت بلس خدمة البث المباشر للقاء اليوم مشاهدة مباراة مصر اليوم وفي ظل غياب محمد صلاح عن اللقاء الودي حيث انضم لمعسكر المنتخب بالأمس فقط سيحاول أجيري الوصول لتوليفة متناسقة بين لاعبي المنتخب قبل البطولة ومنح فرصة قوية لعدد من العناصر المميزة وكان أجيري قد أعلن عن القائمة النهائية لمنتخب مصر منذ يومين والتي شهدت استبعاد الثنائي محمد أبو جبل وأحمد فتوح وشهدت قائمة المنتخب حالة من الجدل بسبب استبعاد العديد من اللاعبين المميزين في مقدمتهم رمضان صبحي وعبد الله جمعة مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا اون لاين.

مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر اليوم في لقاء تجريبي ودي للمنتخبين حيث تقام مباراة مصر وتانزانيا على استاد برج العرب متزينة لاستضافة اللقاءالذي يجمع المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره المنتخب التنزاني وذلك يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019 ميلادية في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والذي يقام ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستنطلق بعد أيام قليلة مهمة جدا لمنتخب خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر والذي يرغب في الاستقرار على التشكيل المثالي للمنتخب في أمم أفريقيا وسنكون معكم لنقل مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا في بث حي مباشر على القناة المشفرة اتش دي 3 بدون اي تقطيع.





قبل ان ندخل بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا اليوم بث مباشر بدون تقطيع حيث كانت آخر مباريات المنتخب الوطني الودية أمام منتخب نيجيريا وخسرت منتخب مصر هذا اللقاء بهدف دون رد خارج الديار بينما نجح المنتخب المصري في التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة العاشرة مع المنتخب التونسي وتأتي هذه المباريات الودية ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستنطلق على الأراضي المصرية حيث أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا مع منتخبات الكونغو زيمبابوي وأوغندا وسيكون أجيري على استعداد لاستغلال مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الودية باشراك معظم اللاعبين للاستقرار على التشكيل الأفضل حيث يعتمد المنتخب على نجوم مثل وليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمد الشناوي وأحمد علي ومروان محسن وطارق حامد.



