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سقوط صاروخ على مبنى غير مسكون في مستوطنة سديروت

الخميس 13/يونيو/2019 - 08:13 م
سقوط صاروخ على مبنى غير مسكون في مستوطنة سديروت
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وكالات
 
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سقط صاروخ أطلق من غزة على مبنى غير مسكون في مستوطنة سديروت، وفقا لقناة العربية.

وقالت وسائل إعلام للاحتلال: "إصابة مباشرة لمبنى في اسديروت بعد إطلاق صافرات الإنذار ببعض مستوطنات غلاف غزة".

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المزيد عن: مستوطنة غزة صاروخ سقوط اسديروت
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