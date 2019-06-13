سقوط صاروخ على مبنى غير مسكون في مستوطنة سديروت

سقط صاروخ أطلق من غزة على مبنى غير مسكون في مستوطنة سديروت، وفقا لقناة العربية.

وقالت وسائل إعلام للاحتلال: "إصابة مباشرة لمبنى في اسديروت بعد إطلاق صافرات الإنذار ببعض مستوطنات غلاف غزة".