سقوط صاروخ على مبنى غير مسكون في مستوطنة سديروت
الخميس 13/يونيو/2019 - 08:13 م
وكالات
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سقط صاروخ أطلق من غزة على مبنى غير مسكون في مستوطنة سديروت، وفقا لقناة العربية.
وقالت وسائل إعلام للاحتلال: "إصابة مباشرة لمبنى في اسديروت بعد إطلاق صافرات الإنذار ببعض مستوطنات غلاف غزة".
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