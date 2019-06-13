احتفالًا بـ"أمم إفريقيا".. رولا سعد تطرح أغنية جديدة للمنتخب المصري

تستعد المطربة اللبنانية رولا سعد، لطرح أغنية جديدة يوم السبت المقبل، مهداه إلي المنتخب المصري للكرة القدم، احتفالًا بمشاركته في كاس أمم إفريقيا واستضافة مصر للبطولة وتنظيمها.

وأكدت "رولا" أنها قد انتهت من تسجيل الأغنية منذ أيام قليلة ماضية، وتستعد لتصويرها علي طريقة الفيديو كليب وطرحها عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية، مؤكدة علي أن مصر أم الدنيا والوطن الكبير للأمة العربية والشعب المصري شعب معروف بالكرم والشهامة.

الأغنية من كلمات فضل الراوي، والحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

ويقول مطلع الأغنية:

اهي اهي اهي.. مصر اهي اهي

اهواهو اهو الكرم المصري اهووووو ..