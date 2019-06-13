شاهد الان لايف مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر يلا شوت حصريا مباراة ودية

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كورة ستار مصر وتنزانيا بث مباشر yalla live يوتيوب، يلا شوت مباراة مصر وتنزانيا لايف جوال اليوم الخميس الموافق 13-6-2019 ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمباريات كأس الأمم الإفريقية سيكون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب مصر مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا أونلاين kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

يغيب محمد صلاح نجم منتخب مصر وناي ليفربول عن مباراة اليوم، وذلك بعدما أنضم لمسكر المنتخب المصري يوم أمس الأربعاء، وسيشارك في المباراة الودية القادمة للفريق أمام منتخب غينيا.





مشاهدة ماتش مصر مباشر الشوط الأول، ستضمن تشكيلة منتخب مصر اليوم أمام تنزانيا كلا من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي – خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف – خط الوسط: نبيل عماد، طارق حامد، عمرو وردة، عبدالله السعيد، وليد سليمان – المهاجم: أحمد علي.







