الذهب يواصل الارتفاع عند تسوية التعاملات اليوم الخميس

واصلت الأسعار الذهب الارتفاع لتسجل أعلي مستوي في أسبوع عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليربح نحو 7 دولارات.





وكشفت بيانات رسمية في أكبر اقتصاد بالعالم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 5 أسابيع بعكس تقديرات المحللين.





في حين سجلت أسعار الواردات بالولايات المتحدة لأول هبوط في 5 أشهر خلال مايو الماضي.





وتأتي مكاسب المعدن الأصفر مع تزايد توقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الصادرة بالأمس، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.





وصرحت وزارة التجارة الصينية بأن بكين لن ترضخ لأي ضغوط من قبل الولايات المتحدة بشأن التجارة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على الصين قبول الشروط المتفق عليها مسبقاً لإبرام صفقة تجارية.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.5 بالمئة أو ما يعادل 6.90 دولار إلى 1343.70 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 7 يونيو الجاري.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمئة عند 1341.17 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.024.