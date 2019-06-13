بومبيو: إيران تهدد الملاحة البحرية ولا تزال
الخميس 13/يونيو/2019 - 08:22 م
أسماء العزب
Advertisements
Advertisements
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران تهدد الملاحة البحرية ولا تزال منذ 40 عاما.
وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن واشنطن ترى أن إيران مسؤولة عن الهجمات في بحر عمان.
وأشار إلى أن إيران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
Advertisements
المزيد عن: مضيق هرمز مايك بومبيو بحر عمان الملاحة البحرية إيران
- بومبيو: السياسة الأمريكية تهدف إلى ردع التهديدات الإيرانية لدول المنطقة
- وزير الخارجية الأمريكي: نعد بإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
- إيران تهدد مجددًا بإغلاق مضيق هرمز
- عاجل.. ظريف: ترامب يريد استغلال رئاسة مجلس الأمن ضد طهران
- الحرس الثوري الإيراني يهدد مجددا بغلق مضيق هرمز
- واشنطن تشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
- واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب في وجه السفن
- رصد دور إيران في جريمتَي "سفن الفجيرة" و"ضحيتَي الطوربيد"