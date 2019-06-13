بومبيو: إيران تهدد الملاحة البحرية ولا تزال

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران تهدد الملاحة البحرية ولا تزال منذ 40 عاما.

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن واشنطن ترى أن إيران مسؤولة عن الهجمات في بحر عمان.

وأشار إلى أن إيران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.