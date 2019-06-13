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بومبيو: إيران تهدد الملاحة البحرية ولا تزال

الخميس 13/يونيو/2019 - 08:22 م
بومبيو: إيران تهدد الملاحة البحرية ولا تزال
مايك بومبيو
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أسماء العزب
 
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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران تهدد الملاحة البحرية ولا تزال منذ 40 عاما.

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن واشنطن ترى أن إيران مسؤولة عن الهجمات في بحر عمان.

وأشار إلى أن إيران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

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