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أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباراة تنزانيا الودية، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمنافسات أمم إفريقيا 2019.





ويتكون التشكيل من:





- حراسة المرمى: أحمد الشناوي.





- خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي.





- خط الوسط: دونجا، طارق حامد، عمرو وردة، عبد الله السعيد، وليد سليمان.





- الهجوم: أحمد علي.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر | يلا شوت الجديد | ماي كورة | كورة اون لاين | تابع لايف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:





محمد الشناوي، جنش، باهر المحمدي، أحمد منصور، عمر جابر، علي غزال، محمد النني، محمد صلاح، مروان محسن، تريزيجيه، الونش، أحمد حسن كوكا.





قائمة المنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تشهد تواجد 23 لاعب وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20" ، إلى جانب محمد أبو جبل و الذى تم إستبعاده مؤخراً.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر | يلا شوت الجديد | ماي كورة | كورة اون لاين | تابع لايف





وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، وستقام مباراة الافتتاح على ستاد القاهرة الدولي بين مصر وزيمبابوي لحساب المجموعة الأولى.



