شاهد مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين

تأتى المباراة فى إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالى إلى 19 يوليو المقبل، حيث ينافس منتخب مصر فى المجموعة الأولى ومعه منتخبات زيمبابوى وأوغندا والكونجو الديمقراطية، بينما يقع المنتخب التنزانى فى المجموعة الثالثة مع كل من كينيا والجزائر والسنغال.





تعد المباراة هى التجربة الودية الأولى للمنتخب، فيما تنتظره ودية ثانية وأخيرة أمام نظيره الغينى يوم الأحد المقبل.





مباراة اليوم تكتسب أهمية كبيرة للمنتخبين خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني، حيث ستكون محط أنظار الجماهير الكروية المصرية التى تريد أن تشاهد فريقها وتطمئن عليه وعلى مستواه ومستوى اللاعبين المختارين قبل انطلاق المنافسات، ما يجعل اللقاء ذا أهمية كبيرة، هذا الى جانب أن المباراة ستكون فرصة للجهاز الفنى بقيادة أجيرى لتجربة بعض اللاعبين والوقوف على مدى إجادة المنتخب للخطط التى تدربوا عليها مع الجهاز الفنى فى المعسكر قبل اللقاء الذى سيغيب عنه النجم محمد صلاح، وقد يلحق به محمد الننى حيث يفضل الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى مواصلة اعطائهما أكبر قدر ممكن من الراحة قبل بدء البطولة رسميا، وتخلو قائمة الفراعنة من أية إصابات بعد تأكد شفاء جنش حارس المرمى من الكدمة التى تعرض لها فى التدريبات، بما يعنى ان جميع العناصر ستكون متاحة أمام أجيرى لخوض هذه المواجهة قبل انطلاق البطولة.







